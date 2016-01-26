Der unsichtbare TaucherJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 22: Der unsichtbare Taucher
Bei einem Tauchgang auf der Ostsee werden Hauptkommissar Claas van Oyten und sein Tauchbuddy angegriffen. Es kommt zu einem Kampf auf Leben und Tod. Van Oyten überlebt, doch sein Partner erliegt den schweren Verletzungen. Handelt es sich bei dem Angreifer um einen tot geglaubten Ex-Marinesoldat - ein Freund von ihm und Kapitän Thure Sander? Van Oyten ist überzeugt, dass es sich um Werner Tramp handelt. Tramp, er und Sander waren früher bei einer Spezialeinheit der Marine und enge Kumpels. Bis Tramp die Einheit verließ, um im Jemen zu heiraten, wo er jedoch einige Jahre später bei Gefechten ums Leben kam. Sander ist skeptisch, was van Oytens Vermutung betrifft. Tramp ist tot, davon ist er überzeugt.
