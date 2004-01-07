Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Schiffbruch

KultKrimiStaffel 7Folge 1vom 07.01.2004
Schiffbruch

SchiffbruchJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 1: Schiffbruch

44 Min.Folge vom 07.01.2004Ab 12

Auf einer Patrouillenfahrt kontrolliert die Crew einen Frachter, sie ist auf der Suche nach gestohlenem High Tech-Diebesgut. Ein Reeder jedoch streitet jegliche Beteiligung an Hehler-Geschäften ab, dann werden Funker Kamp und Bootsfrau Carlson in einer Kajüte fündig: Sie entdecken drei Kisten mit DVD-Playern, deren Seriennummern mit denjenigen der gestohlenen Geräte übereinstimmen. Trotzdem fehlen eindeutige Beweise für eine unmittelbare Schuld Maslows.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen