Küstenwache

Erster Einsatz

KultKrimiStaffel 7Folge 7vom 18.02.2004
44 Min.Folge vom 18.02.2004Ab 12

Wieder ist die Küstenwache einem internationalen Verbrechen auf der Spur. Wertvolle gestohlene Kunstgegenstände aus dem Kreml sind in Deutschland aufgetaucht - alle illegal geschmuggelt. Kapitän Ehlers und seine Mannschaft sind sich sicher, dass der Umschlagplatz in ihrem Zuständigkeitsbereich liegen muss. Den verdächtigen russischen Kutter "Jantarnyi" untersuchen sie deshalb bei einer Kontrolle besonders intensiv. Während die anderen enttäuscht feststellen, dass sie nichts Belastendes finden können, macht Maschinist Unterbaur eine Entdeckung, die ihn tief erschüttert: Ein kleines abgewetztes Stofftier, das ihm sehr vertraut vorkommt, liegt in einem der Räume des Kutters.

