Küstenwache
Folge 8: Der Anschlag
44 Min.Folge vom 25.02.2004Ab 12
Kapitän Ehlers wird während der Nachtwache brutal überrumpelt und über Bord gestoßen. Kurz darauf senden Rademachers Freunde Schade und Meier-Wendt einen Notruf aus, der die "Albatros" erreicht. Im steten Kampf nicht zu ertrinken treibt der Kapitän der Küstenwache inzwischen hilflos und ohne Rettungsweste im Meer. Als die "Albatros" endlich eintrifft, hat Ehlers das Bewusstsein bereits verloren. Mit dem Hubschrauber wird er ins Krankenhaus gebracht, wo man alles versucht, um sein Leben zu retten.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises