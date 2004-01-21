Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenwache

Späte Rache

Küstenwache - Staffel 7, Folge 3 vom 21.01.2004
44 Min. Ab 12

An einem Freitag, dem 13., führt ein Teil der Crew eine Brandbekämpfungsübung mit dramatischen Ereignis durch. Flammen und Rauch schlagen noch einmal zurück in die Halle. Im gleichen Moment blockiert die Tür, und alle Mannschaftsmitglieder erleiden eine schwere Rauchvergiftung. Besonders der Zustand von Norge ist bedenklich, er liegt im Koma. Auf den ersten Blick scheint sich der Zwischenfall auf technisches Versagen zurückführen zu lassen, aber Maschinist Unterbaur geht dem Unfall auf den Grund, und es zeigt sich schnell die wahre Ursache: Sabotage!

