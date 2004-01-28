Küstenwache
Folge 4: Hoher Einsatz
44 Min.Folge vom 28.01.2004Ab 12
An ihren freien Tag auf einem Casinoschiff, betreten zwei bewaffnete Maskierte den Gambling Room. Während der eine die Gäste bedroht, sucht der andere zielstrebig das Büro des Schiffseigners Nils Boden auf. Doch der Tresor ist leer, und der maskierte Dieb erbeutet nur eine Aktentasche. Unterbaur kann die anschließende Flucht der beiden Räuber mit einem Motorboot nicht verhindern. Als Kapitän Ehlers Unterbaurs Funkspruch empfängt, macht sich die 'Albatros' sofort auf den Weg zu dem überfallenen Casinoschiff, um dort die weiteren Untersuchungen durchzuführen.
Küstenwache
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises