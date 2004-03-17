Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Das große Geld

KultKrimiStaffel 7Folge 12vom 17.03.2004
Das große Geld

Das große GeldJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 12: Das große Geld

44 Min.Folge vom 17.03.2004Ab 12

Kalles Albtraum, für immer das Küstenwache-Schiff verlassen zu müssen, ist scheinbar Wirklichkeit geworden. Kapitän Ehlers nimmt sein altgedientes Mannschaftsmitglied noch ein letztes Mal - und gegen den Willen von Gruber - mit auf Patrouillefahrt. Unterwegs macht ein Funkspruch die Küstenwache auf ein Schnellboot aufmerksam, das verwaist im Meer dümpelt. Kapitän Ehlers lässt das Boot kontrollieren, und dabei entdeckt die Crew an Deck die Leiche eines russischen Mannes. Ein Handy, das bei dem Toten gefunden wird, führt zu einem zwielichtigen Hotelier.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen