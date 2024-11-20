Landleben: Wenn es Herbst wird auf der AlmJetzt kostenlos streamen
Landleben
Folge 128: Landleben: Wenn es Herbst wird auf der Alm
Alles hat einmal ein Ende, auch die Tage oben auf der Alm. Wenn der Herbst durch die steirischen Berge zieht, wird jede Stunde umso wertvoller, die die Menschen mit ihren Nutztieren oben in der Seehöhe verbringen können. Denn der Tag naht, an dem die Alm eingewintert und die Herden zurück ins Tal getrieben werden müssen. Wolfgang Scherz zeigt auf mehreren steirischen Almen, wie dort die Saison zu Ende geht und wie die Einheimischen mit der Rückkehr der dunklen Jahreszeit umgehen: unter anderem „Postwirt Hans“ Johann Tödling bei der Schwammerlsuche, die Almbauern Hans Pessl und Karl Vorraber, wenn sie Dankeschön sagen für eine unfallfreie Saison auf der alm für Mensch und Tier, sowie den ehemaligen Forstarbeiter Franz Willingshofer, wie er das Traditionsessen Brennsterz auf offenem Feuer zubereitet. Die kalorienreiche, aber einfach herzustellende Mahlzeit war früher für die Holzknechte über Wochen das Grundnahrungsmittel, wenn sie fern der Zivilisation im Wald lebten. Bildquelle: ORF/Vizualize
