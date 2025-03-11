Landleben: Im SeewinkelJetzt kostenlos streamen
Landleben
Folge 158: Landleben: Im Seewinkel
45 Min.Folge vom 11.03.2025
Ein Sommer im burgenländischen Seewinkel – die Sonne vertikal am Himmel, eine leicht lehmige Brise, die den Duft Pannoniens in sich trägt. Wer vom Neusiedlersee ostwärts fährt, kommt in eine ganz eigene Welt, in der bei aller Modernisierung vieles noch immer so aussieht wie zu alten Zeiten. Die Bauern und Winzer pflegen ihren Felder und Reben, Gäste werden bewirtet. Wer näher hinsieht, erkennt noch die alten dörflichen Strukturen und Zusammengehörigkeiten, von denen die Menschen dort nach wie vor leben. Bildquelle: ORF/Fallstaff TV
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