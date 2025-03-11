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Landleben

Landleben: Im Seewinkel

ORF IIIStaffel 1Folge 158vom 11.03.2025
Landleben: Im Seewinkel

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Folge 158: Landleben: Im Seewinkel

45 Min.Folge vom 11.03.2025

Ein Sommer im burgenländischen Seewinkel – die Sonne vertikal am Himmel, eine leicht lehmige Brise, die den Duft Pannoniens in sich trägt. Wer vom Neusiedlersee ostwärts fährt, kommt in eine ganz eigene Welt, in der bei aller Modernisierung vieles noch immer so aussieht wie zu alten Zeiten. Die Bauern und Winzer pflegen ihren Felder und Reben, Gäste werden bewirtet. Wer näher hinsieht, erkennt noch die alten dörflichen Strukturen und Zusammengehörigkeiten, von denen die Menschen dort nach wie vor leben. Bildquelle: ORF/Fallstaff TV

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