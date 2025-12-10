Bergleben rund um den PillerseeJetzt kostenlos streamen
Landleben
Folge 216: Bergleben rund um den Pillersee
31 Min.Folge vom 10.12.2025
Rund um den Tiroler Pillersee scheint die Zeit stillzustehen. Bäuerliche Traditionen und altes Brauchtum haben sich hier fast unverändert erhalten. Das Naturidyll nahe Kitzbühel erstreckt sich bis zu 2.500 Meter, wo bewaldete Hügel, blanker Fels und tiefe Schluchten die Landschaft prägen. Regisseur Christian Papke zeigt, wie das traditionelle Leben abseits von Tourismus und Neuerungen weitergeht. Im Winter legt sich der erste Schnee wie ein zauberhafter Schleier über das Panorama – doch während die Natur ruht, bleibt der Alltag der Menschen lebendig.
