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Landleben

Landleben: Bucklige Welt und Wechselland

ORF IIIStaffel 1Folge 184vom 25.06.2025
Landleben: Bucklige Welt und Wechselland

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Folge 184: Landleben: Bucklige Welt und Wechselland

45 Min.Folge vom 25.06.2025

Die schnelle Fahrt über die Südautobahn erlaubt nur wenige Blicke auf die sanfte, in sich ruhende Landschaft im südlichen Niederösterreich. Die Bucklige Welt und das Land um den Wechsel aber sind einen längeren Aufenthalt wert: Das beweist auch ein "Erlebnis Österreich" aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich, das die landschaftlichen Schönheiten im Jahreskreislauf, über Jahrhunderte gewachsenes Brauchtum und Kultur, aber auch den Alltag der Menschen "zwischen tausend Hügeln" zeigt. Gestaltung: Fritz Kalteis und Alfred Ninaus Bildquelle: ORF/ORF-N

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