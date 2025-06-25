Landleben: Bucklige Welt und WechsellandJetzt kostenlos streamen
Landleben
Folge 184: Landleben: Bucklige Welt und Wechselland
45 Min.Folge vom 25.06.2025
Die schnelle Fahrt über die Südautobahn erlaubt nur wenige Blicke auf die sanfte, in sich ruhende Landschaft im südlichen Niederösterreich. Die Bucklige Welt und das Land um den Wechsel aber sind einen längeren Aufenthalt wert: Das beweist auch ein "Erlebnis Österreich" aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich, das die landschaftlichen Schönheiten im Jahreskreislauf, über Jahrhunderte gewachsenes Brauchtum und Kultur, aber auch den Alltag der Menschen "zwischen tausend Hügeln" zeigt. Gestaltung: Fritz Kalteis und Alfred Ninaus Bildquelle: ORF/ORF-N
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