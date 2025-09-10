Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landleben: Leben an der steirischen Eisenstraße

ORF IIIStaffel 1Folge 193vom 10.09.2025
Folge 193: Landleben: Leben an der steirischen Eisenstraße

31 Min.Folge vom 10.09.2025

Die Eisenstraße erzählt regionale Geschichte wie kaum ein anderer Ort in Österreich. Vom steirischen Erzberg aus verbindet sie die Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich – Regionen, in denen die Verarbeitung und der Transport von Eisen ganze Gesellschaften geprägt haben. Martin Vogg porträtiert diese Landschaft filmisch und zeigt, wie die Menschen hier bis heute im Bann des großen Erz-Segens der Region stehen. Bildquelle: ORF/Clever Contents

