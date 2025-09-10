Landleben: Leben an der steirischen EisenstraßeJetzt kostenlos streamen
Landleben
Folge 193: Landleben: Leben an der steirischen Eisenstraße
31 Min.Folge vom 10.09.2025
Die Eisenstraße erzählt regionale Geschichte wie kaum ein anderer Ort in Österreich. Vom steirischen Erzberg aus verbindet sie die Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich – Regionen, in denen die Verarbeitung und der Transport von Eisen ganze Gesellschaften geprägt haben. Martin Vogg porträtiert diese Landschaft filmisch und zeigt, wie die Menschen hier bis heute im Bann des großen Erz-Segens der Region stehen. Bildquelle: ORF/Clever Contents
