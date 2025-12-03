Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landleben: Rund um das Brandnertal

ORF IIIStaffel 1Folge 213vom 03.12.2025
Folge 213: Landleben: Rund um das Brandnertal

46 Min.Folge vom 03.12.2025

Im Brandnertal, zwischen Bludenz und dem Lünersee gelegen, pflegen die Einheimischen in ihrem Vereins- und Traditionsleben einen engen Zusammenhalt. Während der Faschingsverein "Bürscher Krotta" jeden August das "Wagafest" veranstaltet, treffen sich Einheimische regelmäßig beim "Donnschtig-Hock" zu unterhaltsamen Nachmittagen im Pfarrsaal. Ein typischer Brauch ist auch das Funkenabbrennen, bei dem symbolisch die Winterhexe verbrannt wird und dazu sogenannte "Funkaküachli" aus Hefeteig kredenzt werden. Im Tal liegt das Europaschutzgebiet Spirkenwälder, das nicht nur eindrucksvolle Landschaften bietet, sondern auch die Hälfte des gesamten Bergkiefernvorkommens Österreich abdeckt. Bildquelle: ORF/PopUp

ORF III
