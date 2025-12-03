Landleben: Rund um das BrandnertalJetzt kostenlos streamen
Landleben
Folge 213: Landleben: Rund um das Brandnertal
Im Brandnertal, zwischen Bludenz und dem Lünersee gelegen, pflegen die Einheimischen in ihrem Vereins- und Traditionsleben einen engen Zusammenhalt. Während der Faschingsverein "Bürscher Krotta" jeden August das "Wagafest" veranstaltet, treffen sich Einheimische regelmäßig beim "Donnschtig-Hock" zu unterhaltsamen Nachmittagen im Pfarrsaal. Ein typischer Brauch ist auch das Funkenabbrennen, bei dem symbolisch die Winterhexe verbrannt wird und dazu sogenannte "Funkaküachli" aus Hefeteig kredenzt werden. Im Tal liegt das Europaschutzgebiet Spirkenwälder, das nicht nur eindrucksvolle Landschaften bietet, sondern auch die Hälfte des gesamten Bergkiefernvorkommens Österreich abdeckt. Bildquelle: ORF/PopUp
