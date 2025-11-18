Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Landleben

Landleben: An der Donau

ORF IIIStaffel 1Folge 209vom 18.11.2025
Landleben: An der Donau

Landleben: An der DonauJetzt kostenlos streamen

Landleben

Folge 209: Landleben: An der Donau

45 Min.Folge vom 18.11.2025

Über eine Strecke von rund 350 Kilometern fließt die Donau durch Österreich. Für viele Menschen stellt sie die Lebensgrundlage dar. So etwa für den Donaufischer Franz Wiesmayr, der noch heute vom Fischen in der Donau lebt und für die Bootsbauerfamilie Witti, die noch immer in traditioneller Handarbeit Zillen baut. Die ORFIII-Neuproduktion von Regisseurin Karin Schiller besucht außerdem den Musikverein Persenbeug, der für das nächste Volksfest probt und zahlreiche Menschen, die alte Traditionen und Handwerke bewahren, wie einen Besenmacher und eine Zwirnkopfmacherin. Bildquelle: ORF/emb film

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Landleben
ORF III
Landleben

Landleben

Alle 1 Staffeln und Folgen