Landleben: Beim Ausseer Narzissenfest

ORF IIIStaffel 1Folge 173vom 07.06.2025
42 Min.Folge vom 07.06.2025

Das Ausseerland mit seiner einzigartigen Kulisse ist jedes Jahr Schauplatz einer jahrzehntealten Tradition: Mit dem Narzissenfest begehen die Menschen hier den Frühling, heuer am 29. Mai. Die Dokumentation porträtiert die Menschen, die ihren Alltag in der bestechenden Ausseer Landschaft leben, und zeigt, wie sie sich auf den Beginn der warmen Jahreszeit vorbereiten. Mit Arbeitseinsatz und Liebe schaffen sie die Narzissenskulpturen und machen das Fest zum gemeinschaftlichen Ereignis. Bildquelle: ORF/Narzissenfestverein/Martin Huber

ORF III
