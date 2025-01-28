Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Landleben

Landleben: Bergwinter in Kleinarl

ORF IIIStaffel 1Folge 142vom 28.01.2025
Landleben: Bergwinter in Kleinarl

Landleben: Bergwinter in KleinarlJetzt kostenlos streamen

Landleben

Folge 142: Landleben: Bergwinter in Kleinarl

46 Min.Folge vom 28.01.2025

Winter in Kleinarl: Für die Menschen, die hier aufgewachsen sind, eine harte, aber auch berauschend schöne Jahreszeit. Zusammenkommen, die Natur und die Ruhe von der harten Arbeit im Jahreskreislauf genießen – Sportarten wie das Eisstockschießen sind beliebte gesellschaftliche Treffpunkte, wo es nicht primär um das Gewinnen geht, sondern um den angeregten Austausch zwischen den Menschen. Eisstockschießen, Schneemann bauen und Schlittenfahren – oft werden Schlittschuhe, Schlitten und anderes Sportgerät noch von den Großeltern verwendet. Winteridylle, porträtiert von Gestalter Christian Papke. Bildquelle: ORF/PAPKE/Christian Papke

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Landleben
ORF III
Landleben

Landleben

Alle 1 Staffeln und Folgen