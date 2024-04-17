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Landleben

Landleben: Rund um die Parseierspitze

ORF IIIStaffel 1Folge 63vom 17.04.2024
Landleben: Rund um die Parseierspitze

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Folge 63: Landleben: Rund um die Parseierspitze

30 Min.Folge vom 17.04.2024

Wer die Region um Lech einmal im Sommer erlebt hat, versteht, dass hier viel mehr zu finden ist als nur ein Wintersportort. Zwischen 1.400 und 1.700 Metern Seehöhe steigt der Weg von Lech nach Zürs an, ein hochalpines Terrain, wie es typisch ist für den Arlberg. Landwirtschaft wird hier seit Ewigkeiten betrieben, bis heute nach bergbäuerlichen Maßstäben, weil hier oben im steilen Gelände viele Maschinen nichts vermögen. Nach getaner Arbeit trifft man sich in der Gemeinde bei einem geselligen Spiel, einer Musi oder einfach im Wirtshaus. Christian Papke hat das gemeinschaftliche Treiben und den Alltag der Menschen hier porträtiert. Bildquelle: ORF/Papke Film

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