Folge 73: Landleben: Im Glemmtal
45 Min.Folge vom 29.05.2024
Ein paradiesisches Panorama tut sich auf, wenn man in der steirischen Krakau das Rantental durchwandert und man auf den Rantensee blickt. Der Gebirgssee wird von Bergzügen umrahmt, die auf bis zu zweieinhalbtausend Meter führen. Die Landschaft hat etwas Entrücktes, Surreales. Wer hier heroben lebt, weiß die Schätze der Natur zu würdigen, kennt aber auch das unverstellte Wetter, mit dem man es sich hier einrichten muss. Arbeit und Freizeit sind traditionell getaktet. Wolfgang Winkler hat diese einzigartige Gegend für diese Neuausgabe von ORFIII Landleben besucht und die Menschen hier mit der Kamera begleitet. Bildquelle: ORF/POPUP TV
