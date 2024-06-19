Landleben: Im PillerseetalJetzt kostenlos streamen
Landleben
Folge 76: Landleben: Im Pillerseetal
Ein smaragdgrüner See, pittoreske Aussichtspunkte und ein durch und durch typisches bäuerliches Ambiente – das alles zeichnet das Tiroler Pillerseetal aus. Regisseur Christian Papke taucht mit dieser ORF III Landleben Neuproduktion in den Charme des Berglebens dieser Region ein. So etwa am Hof bei der Bauernfamilie Pletzenauer, bei Harald Wechselberger vom Obst- und Gartenbauverein oder bei Peter Eder im Wirtshaus hinter der Kulisse. Beim Dorfhoangascht treffen sich die Schnapsbrennerin Melanie Treffer, die Bäuerin Christine Pletzenauer und die Musiker Franz Rieder und Franz Danhausen. Der Film ist bei einer typischen Landhochzeit dabei und horcht den Die Pramauer Weisenbläsern zu. Bildquelle: ORF/Papke Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick