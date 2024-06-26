Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landleben: Bergsommer im Kleinarltal

ORF IIIStaffel 1Folge 77vom 26.06.2024
Folge 77: Landleben: Bergsommer im Kleinarltal

46 Min.Folge vom 26.06.2024

Das Kleinarltal zählt zu den malerischsten Orten des an sich schon sehr malerischen Salzburger Pongaus. Hinter Wagrain auf gut tausend Meter Seehöhe steht hier alles noch so naturbelassen und unverbaut da wie zu Großvaters Zeiten. Auch wenn sich das Leben hier seither sanft modernisiert hat, die Werte und die Abläufe, nach denen die Menschen hier ihre Tage bestreiten, sind im Grund die alten geblieben. Regisseur Christian Papke porträtiert in dieser ORF-III-Produktion das Tal und die Menschen, insbesondere die bergbäuerliche Bevölkerung. Das Frühjahr und der Sommer zählen hier oben zu den arbeitsreichsten Perioden des Jahres. Und doch wissen die Leute um den Wert ihrer Tätigkeit, den sie als Landschaftspfleger hier erbringen. Bildquelle: ORF/Papke Film

ORF III
