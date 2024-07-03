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Landleben

Landleben: In der Südsteiermark

ORF IIIStaffel 1Folge 78vom 03.07.2024
Landleben: In der Südsteiermark

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Folge 78: Landleben: In der Südsteiermark

45 Min.Folge vom 03.07.2024

In der Südsteiermark beginnt der Sommer immer schon etwas früher als sonst wo in Österreich. Die Adria ist nicht weit, entsprechend mild ist das Klima rund um Deutschlandsberg und Leibnitz. Die Geselligkeit ist den Menschen hier in die Wiege gelegt, das liegt schon am traditionellen Weinbau und an den anderen kulinarischen Schwerpunkten, die die sonnige Lage begünstigt. Gestalter Michael Weinmann erzählt in dieser Produktion für ORF III Landleben vom südsteirischen Zugang zur Natur und zum Leben. Er hat einige typische Vertreterinnen und Vertreter dieser Gegend in ihrem Alltag begleitet und porträtiert sie bei der landwirtschaftlichen Arbeit und bei der gemeinsamen Kulturpflege. Foto: ORF/Fallstaff TV

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