ORF IIIStaffel 1Folge 83vom 17.07.2024
Das Montafon ist ein heimisches Hochgebirge, wie es leibt und lebt. Auf der Alpe Latschätz werden die Tiere vom Hirten Martin und dem Alpmeister Franz für den Alpabtrieb mit Maien geschmückt – es ist ein großes Fest. Regisseur Martin Vogg besucht außerdem die Heilbronnerhütte. Sie wird seit vielen Jahren von der Familie Immler bewirtschaftet. Auf der Hütte werden die Käsknöpfle in der Brenta serviert, einem traditionellen Montafoner Holzgefäß, das der letzte Weißküffner im Montafon in seiner Werkstatt herstellt. Bildquelle: ORF/PopUp

