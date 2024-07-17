Landleben: Die Türnitzer AlpenJetzt kostenlos streamen
Landleben
Folge 85: Landleben: Die Türnitzer Alpen
44 Min.Folge vom 17.07.2024
Gemeinschaftliches Leben, Geselligkeit und Zusammengehörigkeit – so bietet sich das traditionelle Leben in den Türnitzer Alpen dar. Gestalter Martin Vogg zeigt den Alltag der Menschen hier, etwa den Holzhof der Herzerl-Mitzi, die gemeinsam mit ihrem Enkel in der Gaststube musiziert. Die Haflinger-Freunde machen einen gemeinsamen Reitausflug in die Berge um Türnitz. Bildquelle: ORF/PopUp
Altersfreigabe:
0