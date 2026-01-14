Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lapitch, der kleine Schuhmacher

Brewsters Geburtstag

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 1vom 14.01.2026
Brewsters Geburtstag

Brewsters GeburtstagJetzt kostenlos streamen

Lapitch, der kleine Schuhmacher

Folge 1: Brewsters Geburtstag

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Lapitch, Lisa und Pico bereiten eine Surprise Party für Brewster vor. Als Brewster sich dem Haus nähert glaubt er zu verstehen, daß Lapitch und Lisa ihn nicht mehr bei sich haben wollen. Enttäuscht wendet er sich ab und geht in den Wald. Dort trifft er auf die Pazinskys, die in Brewster ein willkommenes Opfer sehen, ihnen bei ihrer Zirkusnummer zu helfen. Sie schmeicheln sich bei ihm ein und errreichen auch seine Mithilfe. Lapitch und Co. sind in der Zwischenzeit sehr beunruhigt wo Brewster steckt und finden ihn später im Zirkus. Dort ist ein Zirkuswettkampf an dem die Pazinskys und Brewster teilnehmen und später auch Lapitch und Co um ihren Freund Brewster zurückzugewinnen. Lapitch+Co gewinnen den Trapezwettkampf und auch ihren Freund zurück.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lapitch, der kleine Schuhmacher
Studio 100 Kids
Lapitch, der kleine Schuhmacher

Lapitch, der kleine Schuhmacher

Alle 1 Staffeln und Folgen