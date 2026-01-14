Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 8: Der Zuckerbaron
Melchior hat eine große Erfindung gemacht- eine Zuckerbäcker-Maschine die leckere Süßigkeiten produziert. Das Rezept für die Süßigkeiten wird von Dirty Rat bzw. Melvin in seinem Auftrag gestohlen, allerdings ohne zu bemerken, daß ein Stück des Rezeptes fehlt. Dirty Rat alias Mr. Clean versucht das Rezept an den "Candy Man " zu verkaufen, der aber möchte die Rezeptur erst kaufen, wenn er es selbst ausprobiert hat. In der Zwischenzeit haben sich Lapitch und Lisa auf den Weg gemacht um das Rezept zu suchen und dank der Magic Boots finden sie auch bald das Schloss des Candy Man. Als sie in das Schloss eindringen, werden sie von Dirty Rat bemerkt, der sie sofort versucht mittels fliegender Süßigkeiten wieder nach Draußen zu befördern. Lapitch und Lisa können sich aus dem Süßigkeiten- Hagel befreien und kommen rechtzeitig bevor Mr. Clean das Rezept an den Candy Man verkaufen kann.
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