Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 17: Der Postkutschenraub
Es ist Nacht. Otis und Elmer wollen in Lapitch's Werkstatt einbrechen, werden aber von Lapitch überrascht und fliehen. Lapitch hat am nächsten Tag viel zu tun, sofern per Post ein großer Auftrag kommt. Doch das könnte an Dirty Rat und den Pazinskys scheitern. Sie wollen durch die Briefe an die Dorfbewohner deren Pläne auskundschaften. Sie brechen in das Postamt ein und finden , was sie suchen: die Nachricht von einem Goldtransport. Um ihren Einbruch zu verbergen, stecken sie die Briefe wieder in die Umschläge. Jedoch wahllos! Dadurch kommt es zu falschen Zustellungen und der Schwindel von Dirty Rat fliegt auf. Melvin ist Lapitch bei der Verbrecherjagd behilflich, denn durch seine Liebe zu Brunhilde ist er den Pazinsky.'s auch auf den Fersen. Nun gilt es, das Gold vor Dirty Rat zu retten. Lapitch greift zu einer List: er läßt Dirty Rat die falsche Kiste stehlen, in der sich dann, zu Brunhilde's Leidwesen, Melvin befindet. Das Gold ist sicher bei Lapitch und Co.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick