Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 18: Wissen ist Macht
Yanna ist beim Hausputz. Viel zu viele Bücher hat sie zu ordnen. Dabei erzählt sie Lapitch und Co., daß Bücher mehr wert sein können als Gold. Das ist gefundenes Fressen für die 3 Pazinky's, die das allzu wörtlich nehmen. Bereits am nächsten Tag sind die Dorfbewohner "bücherlos". Doch die Magic Boots haben die Spur der Diebe bereits aufgenommen und führen Lapitch und Co. zum Versteck von Dirty Rat. Doch diesmal ist diese Spur falsch. Als jedoch die Pazinskys plötzlich Dinge wissen, die man aus Büchern lernt, wird klar, wer die gestohlenen Bücher hat. Doch das Wissen der Pazinskys ist Gold wert: sie bekommen für jeden Ratschlag Bargeld. Das will Dirty Rat natürlich für sich allein, doch die 3 Pazinskys haben auch Gesetzesbücher gelesen und wissen nun, daß Dirty Rat kein Recht auf das Geld hat. Sie verstehen nun auch, was Yanna gemeint hat, als sie sagte, Bücher seien Gold wert. Doch leider haben sie nicht gelesen, wie man sich vor Dirty Rat in Acht nimmt. Er stiehlt die Bücher von den 3 Pazinskys's und will sie verbrennen. Doch Lapitch kann das mit Hilfe der Magic Boots verhindern.
