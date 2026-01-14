Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 11: Wunschlos glücklich
Melvin ist beim Angeln und hat auch Glück. Er fängt einen Goldfisch. Doch während er ihn an Land bringt, glaubt er seinen Ohren nicht zu trauen: der Fisch kann sprechen. Sein Name ist Joshua. Und es ist ja allgemein bekannt: wenn man einen sprechenden Fisch wieder ins Wasser zurückläßt, wird ein Wunsch erfüllt. Melvin bringt den plappernden Fisch zu Lapitch und Co. In der Zwischenzeit hat Elmer Dirty Rat vom Fisch und dem Freiwunsch berichtet. Da kann Dirty Rat natürlich nicht widerstehen. Doch auch Lapitch kennt den alten Gauner und versteckt Melvin samt Fisch in der Werkstatt zur Sicherheit. Trotz aller Vorsicht gelingt es Dirty Rat, Joshua zu stehlen. Lapitch und Co. machen sich auf zum See und gerade noch rechtzeitig können sie Joshua befreien. Schnell muß sich nun Melvin etwas wünschen. In seiner Verzweiflung wünscht er sich, er hätte den Fisch nie gefangen. Wir sind binnen einer Sekunde wieder am Anfang der Geschichte: Melvin ist beim Angeln und hat auch Glück. Er fängt, na was wohl, einen Goldfisch. Doch als der zu sprechen anfängt, wirft ihn Melvin sofort zurück ins Wasser. Mit sprechenden Fischen will Melvin nicht mehr zu tun haben.
