Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 6: Der Zaubertrank
Yanna ist krank: übersät mit bunten Flecken! Und Melchior hat sich bei ihr angesteckt, so scheint es. Yanna hat Fischkopfsuppe gekocht, die Melchior tapfer probiert. Doch daraufhin geht es ihm sehr schlecht. Für das richtige Gegenmittel sind geheimnisvolle Ingredenzien nötig, eine Spinnwebe der roten Spinne, u.s.w. Doch die Zeit drängt: das Mittel muß Melchior vor Sonnenuntergang zu sich nehmen. Auf iher Suche geraten Lapitch & Co. in eine alte Mine und begegnen Monster-Fischen auf einer Insel. Natürlich sind die Pazinskys nicht weit, denn Dirty Rat will das geheimnisvolle Wundermittel haben. Doch diesmal wird den Pazinskys die Sache zu heiß und sie überbringen Dirty Rat Seewasser als das Zaubermittel. Dirty Rat wird nach dessen Genuß genauso bunt wie Melchior. Yanna macht sich größte Sorgen, als sie endlich Lapitch & Co. kommen sieht. Mit Hilfe des Zaubermittels ist Melchior im NU wieder gesund und das Rätsel der bunten Flecken gelöst. Das Wasser aus dem See ist schuld. Dirty Rat ist wieder einmal buchstäblich der "angeschmierte"!
