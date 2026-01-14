Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 15: Der Diamantenberg
Melchior macht sich auf den Weg zu einem großen Erfindertreffen auf dem Diamanten-Berg. Hier wird er über das Geheimnis der Magic Boots sprechen. Als Melchior am Fuße des Berges mit einem Lift nach oben fahren will, hört er Hilferufe. Die Rufe kommen aus einer Höhle und die Stimme kommt ihm bekannt vor- es ist Melvin. Als er die Höhle genauer in Anschein nimmt, rutscht er aus und fällt selbst hinein. Dirty Rat und Co. haben sich auch bereits auf den Weg zum Berg gemacht, gierig nach den Diamanten und dem Geheimnis der Magic Boots. Doch Yanna ahnt bereits, daß Melchior etwas zugestoßen ist und bittet Lapitch und Co, sich auf die Suche nach Melchior zu machen. Doch Dirty Rat ist schneller. Als Lapitch den Berg erreicht, nimmt Dirty Rat Lisa+ Brewster +Pico und die Erfinder als Geisel und erpresst ihn damit Melchior herbeizuschaffen. Mittlerweile haben Melchior und Melvin einen Weg aus der Höhle gefunden und sie laufen Dirty Rat geradewegs in die Arme. Doch Lapitch rettet die Situation. Unter Einsatz seiner Magic Boots sowie der von Yanna eingepackten Hilfsmittel kann er Dirty Rat lahmlegen und seine Freunde befreien.
