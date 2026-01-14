Des Meisters neue SchuheJetzt kostenlos streamen
Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 26: Des Meisters neue Schuhe
Lapitch soll die Lieblingsschuhe von Melchior reparieren. Die sind allerdings so alt , daß sie schon beim anfassen in sich zusammen fallen. Lapitch entschließt sich neue Schuhe für Melchior zu machen und zwar "Magic Boots". Doch die Schuhe, die er entwirft sind zwar schön aber leider entfalten sie keinerlei magische Wirkung". Auf der Suche nach den magischen Zutaten fällt ihnen Yanna's Küche ein mit all ihren magischen Kochbüchern und Mittelchen. Beim Ausprobieren einer besonders magischen Suppe, kommt es allerdings zur Explosion und Yanna's Küche gleicht einem Schlachtfeld. Und die Magic Boots sind immer noch nicht "zauberhaft". Was muss man nur tun um zaubern zu können? Die Antwort bekommen sie von Yanna und Melchior: Zauberei ist, was man im Herzen fühlt. Das ist auch das Geheimnis von Lapitch's "Magic Boots", die ihm Melchior mit viel Liebe gemacht hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick