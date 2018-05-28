Die Show vom 28. Mai 2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 10: Die Show vom 28. Mai 2018
46 Min.Folge vom 28.05.2018Ab 12
Erklärt das Newtonsche Gesetz mit einer Eisenbahn! Könnt ihr nicht? Young Sheldon schon. Er mischt den Laden in der 10. Ausgabe von Late Night Berlin gehörig auf, zusammen mit Biffy Clyro und Klausi.
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben