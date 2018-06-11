Die Show vom 11. Juni 2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 12: Die Show vom 11. Juni 2018
48 Min.Folge vom 11.06.2018Ab 12
Die Letzte kommt zum Schluss! Bevor wir alle wegen der Late Night Berlin-Pause in ein tiefes Sommerloch fallen, singt Klaas einen WM-Song, packt Koffer mit Toni Kroos und interviewt Clueso.
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben