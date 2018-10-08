Die Show vom 08. Oktober 2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 16: Die Show vom 08. Oktober 2018
45 Min.Folge vom 08.10.2018Ab 12
Klaas kam ohne Übergangsjacke zu den Aufnahmen der aktuellen Folge von Late Night Berlin. Und das obwohl er sich warm anziehen sollte, denn wir haben heute Veysel und Kida Khodr Ramadan von 4 Blocks zu Besuch. Außerdem lädt Tom Odell uns zum Träumen ein.
