Die Show vom 4. Juni 2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 11: Die Show vom 4. Juni 2018
46 Min.Folge vom 04.06.2018Ab 12
Klaas Heufer-Umlauf stolpert auf der Road to Russia Richtung Sommerpause und hat in der elften Ausgabe von Late Night Berlin zwei Tonis im Gepäck. Einer heißt mit Nachnamen Kroos und die andere Topmodel.
Weitere Folgen in Staffel 2018
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben