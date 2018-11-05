Die Show vom 05. November 2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 20: Die Show vom 05. November 2018
45 Min.Folge vom 05.11.2018Ab 12
Männer sind Schweine? Aber sicher nicht diese zwei Freunde: Benjamin von Stuckrad-Barre und Alligatoah beehren unsere Sendung heute. Außerdem schlägt die Werbeagentur Heufer & Umlauf wieder zu.
