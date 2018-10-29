Die Show vom 29. Oktober 2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 19: Die Show vom 29. Oktober 2018
45 Min.Folge vom 29.10.2018Ab 12
Deutschland ist krank. Lars Eidinger macht uns gesund, denn Lachen ist die beste Medizin (neben Medizin). Passend dazu gibt es einen Motivationskurs bei einem Profi, mit Klaas und Jakob. TSCHAKKA!
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben