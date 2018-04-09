Die Show vom 10. April 2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 4: Die Show vom 10. April 2018
45 Min.Folge vom 09.04.2018Ab 12
In der vierten Ausgabe von Late Night Berlin schmettert George Ezra seinen neuesten Hit und Monchi von "Feine Sahne Fischfilet" führt sein wortgewandtestes Gespräch. Außerdem alles zum Facebook Datenskandal und was unser Bayern damit zu tun hat.
Weitere Folgen in Staffel 2018
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben