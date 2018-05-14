Die Show vom 14. Mai 2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 9: Die Show vom 14. Mai 2018
49 Min.Folge vom 14.05.2018Ab 12
Alles formidabel macht der Mai! Musiker und "Sing meinen Song"- Mitstreiter Rea Garvey ist zu Gast bei Late Night Berlin und macht mit Klaas den ultimativen Einbürgerungstest. Außerdem verschenkt Jakob Freude. Heureka!
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
