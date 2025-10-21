Staffel 2Folge 11vom 21.10.2025
Die Legende vom Bleichen PferdJetzt kostenlos streamen
Lena's Ranch
Folge 11: Die Legende vom Bleichen Pferd
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Ein Junge namens Jim taucht auf der Ranch auf und bittet Lena, sich um sein Pferd Frisbee zu kümmern, das sich in letzter Zeit sehr aggressiv verhält.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lena's Ranch
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions