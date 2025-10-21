Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 6vom 21.10.2025
Aus für die Ranch

Folge 6: Aus für die Ranch

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Die Tierärztliche Aufsicht stellt auf der Ranch schwere hygienische und pflegerische Mängel fest. Zum Entsetzen Lenas werden alle Tiere in einem Auffangzentrum untergebracht und sollen ihr dauerhaft entzogen werden.

