Lena's Ranch - Staffel 2, Folge 2 vom 21.10.2025
Der Star der Ranch

Folge 2: Der Star der Ranch

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Nachdem Nico wieder einmal einen Wettbewerb im Kitesurfen gewonnen hat, will ihn der Musikproduzent Howard Templeton groß rausbringen und einen Song mit ihm aufnehmen.

