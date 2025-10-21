Staffel 2Folge 7vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 7: Duell der Kite-Surfer
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Pierre, genannt“ der Krake“, fordert Nico zu einer Revanche auf, weil er gegen ihn beim letzten Kitesurfing-Wettbewerb verloren hat.
Lena's Ranch
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions