Staffel 2Folge 20vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 20: Reiter und Surfer
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Der alte Surfer Xavier veranstaltet am Strand einen Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer auf Surfbrettern von Pferden gezogen werden.
Lena's Ranch
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions