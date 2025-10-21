Staffel 2Folge 9vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 9: Wettkampf im Schnee
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Nico und Lena nehmen an einem besonderen Wettbewerb teil: Beim so genannten „Skijöring“ werden die Teilnehmer auf Skiern von ihren Pferden gezogen und müssen einen Parcours absolvieren.
Lena's Ranch
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions