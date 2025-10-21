Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lena's Ranch

StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 5vom 21.10.2025
Die Lawine

Die LawineJetzt kostenlos streamen

Lena's Ranch

Folge 5: Die Lawine

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Lena und Angelo sollen für Monsieur Cavaletti ein Pferd über einen Bergpass zum Hofgut bringen. Dabei kommt es zu einem Wintereinbruch. Eine Lawine löst sich und begräbt die beiden unter sich.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lena's Ranch
StoryZoo & Friends

Lena's Ranch

Alle 2 Staffeln und Folgen