Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon
1 StaffelAb 12
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Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon
"Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon" kehrt zurück. Ingo Lenßen berät die Zuschauer live am Telefon zu den absurdesten und verzwicktesten Rechtsfragen und gibt dabei auch seine persönliche Einschätzung ab. Wieder mit dabei: Social Media-Experte Kevin Körber, der die Sendungen vor allem auf Twitter mit begleitet.
Genre:Recht, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2023: Constantin Entertainment GmbH
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