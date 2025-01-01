Lenßen & Partner
Folge 5: Der kastrierte Moderator
22 Min.Ab 12
Während einer Live-Sendung erhält der Radiomoderator Benny Rieger unheimliche Drohungen: Eine verzerrte Comicstimme droht, ihn zu kastrieren! Sandra Nitka und Christian Storm schleusen sich undercover in den Sender ein. Der erste Verdacht fällt auf die Girlband G-Power, Doch dann ermitteln die Detektive in eine andere Richtung: Der Synchronsprecher und ehemalige Konkurrent von Rieger, Sascha Wolfrum, kann täuschend echt Comicstimmen imitieren ...
