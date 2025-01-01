Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 7
22 Min.Ab 12

Marie Laaks 16-jährige Tochter Kerstin will nicht mehr zur Schule gehen - und das, obwohl sie beste Noten und viele Freunde hat. Die Ermittlungen führen Sandra Nitka und Christian Storm zunächst in einen düsteren Billardsalon, in dem Kerstin und ihre Freundin Bianca Männer bestehlen. Die Ermittler haben einen Verdacht: Setzt der Musiklehrer Robert Kögel die Mädchen unter Druck? Hat er sie zu dem Diebstahl angestiftet? Dann tauchen Nacktfotos von Bianca auf ...

