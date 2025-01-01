Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Mörderische Jagd

SAT.1Staffel 3Folge 17
Mörderische Jagd

Mörderische JagdJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 17: Mörderische Jagd

22 Min.Ab 12

Als Lenßen und Partner an einer Jagdpartie teilnehmen, wird Gregor Mannkind erschossen. Die Lebensgefährtin des Opfers, Inge Grüner, gibt Lenßen und Partner den Auftrag, den Täter zu finden. In den Unterlagen des Toten entdecken sie, dass Mannkind wegen Steuersünden erpresst wurde. Die Detektive können den Erpresser ausfindig machen und erleben eine Überraschung: Es handelt sich um den Noch-Ehemann von Inge Grüner ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen